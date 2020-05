<br>Ergün AYAZDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT Belediyespor bünyesinde güreş antrenörlüğü yapan eski milli güreşçi Şener Sar, öğrencilerinin spordan uzaklaşmaması için evinin bodrumunu güreş salonuna çevirdi. Sar, her gün 4 öğrencisiyle sosyal mesafeye uyarak, antrenman yapıyor. <br>İzmit Belediyespor'da minik, yıldız ve genç klasmanlarındaki sporculara güreş antrenörlüğü yapan Şener Sar, koronavirüs sürecinde spor salonları ile antrenman salonlarına kısıtlamalar getirilmesiyle öğrencilerinin spordan geri kalmaması için Yenişehir Mahallesi'ndeki 3 katlı evinin bodrumuna güreş minderi serdi. Eski milli güreşçi, öğrencilerin kollarını güçlendirmek için halat ve çeşitli ağırlıklar da getirip, bodrum katı antrenman salonuna çevirdi. Burada her gün 4 öğrenciyle sosyal mesafe kuralına uyularak, günde yaklaşık 1 saat antrenman yapılmaya başlandı. <br>'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYUYORUZ' <br>Amaçlarının sadece öğrencilerinin kondisyonlarını artırmak olduğunu söyleyen Şener Sar, "Altyapı, yıldızlar ve gençler gibi kategorilerde 150 sporcu çalıştırıyorum. Malum dünyayı etkileyen 'Covid-19' salgını sürecinde bazı kısıtlamalara gidildi. Spor salonları ve antrenman salonları ile ilgili kısıtlamalar geldi. Biz de elimizden geldiğince bu süreçte çocuklarımıza neler yapabileceğimizi düşündük. Çocukları bu buhranlı dönemden kurtarmak için arayış içine girdik. Kendi evimin altındaki mevcut olan alanı değerlendirerek bir salona dönüştürdüm. Buraya bir güreş minderi serdim. Halatlarımız, minderimiz ve kuvvet çalışmalarımızla beraber çocuklara her gün 4 kişi olmak kaydıyla sosyal mesafeyi koruyarak 1 saatlik antrenmanlar yaptırıyoruz" dedi. <br>Antrenmanlar sırasında bireysel güreş yapmadıklarını belirten Sar, "Burada kesinlikle bireysel güreş yapmıyoruz. Sadece kuvvet ve kondisyon çalışması yapıyorlar. Çocuklarımızın tekrar eski gücüne, kuvvetine gelmesi için bu çalışmaları uyguluyoruz. Bu şekilde çocukların spordan uzaklaşmalarının da önüne geçiyoruz. Çünkü bunlar geleceğimizin teminatları. Şimdi ata sporumuz güreş, kültür mirası olan bir sporumuz. Bu Osmanlı'dan, atalarımızdan bize gelen bir spor. Biz bu sporu yaşatmak için elimizden geleni yapmak zorundayız" diye konuştu. <br>'AĞIRLIK VE KONDİSYON ÇALIŞIYORUZ' <br>Güreş yapmalarının yasak olduğunu ve sadece ağırlık ile kondisyon çalıştıklarını anlatan Muhammet Faruk Gökçe de "Yağlı güreşte, Kırkpınar´da ve Antalya´da derecelerim var. Buraya gelmemiz için hocamız çok destek verdi bize. Hep yardımcı oldu, bizi düşündü. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Salgın süresince kısıtlı antrenman imkanımız oluyordu. Buraya geldikten sonra daha sık antrenman yapmaya başladık. Burada daha çok ağırlık ve kondisyon çalışıyoruz. Güreş yapmamız yasak. 1 ya da 1,5 metre aralıklarla maskelerimiz ve eldivenlerimiz ile çalışıyoruz" dedi. <br>'KAMPIMIZ İPTAL OLDU' <br>Kampa gitme hazırlıklarının koronavirüs nedeniyle iptal olduğunu söyleyen Barış Kemal Yiğit ise "Yaklaşık 5 yıldır güreş yapıyorum. Şener hocamız okullar kapandıktan sonra burayı hazırladı. Benim okullar arası şampiyonalarda derecelerim var. Bir kampa gidecektik ama hastalıktan ötürü iptal oldu. Burada çalışmak çok iyi. Terlememiz bizim için daha iyi. Maskeyle az da olsa nefes almakta güçlük çekiyorum ama yine de çalışmak güzel oluyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR<br>2020-05-26 08:40:54<br>

