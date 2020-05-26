Bayramda evlerinde bando takımının konseriyle eğlendiler

<br>Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın coşkusunu bando takımının konseriyle yaşadı.<br>Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evde kalan vatandaşlara moral olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bando takımının, Derince ve Körfez ilçelerindeki birçok sitede gerçekleştirdiği konserler, vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusu yaşattı. Bando Türk sanat müziği ve türküler seslendirirken, balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek eğlendi. Vatandaşlar bando takımının konseriyle eğlenceli anlar yaşadı. <br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN<br>2020-05-26 10:02:54<br>
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