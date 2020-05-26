Eğitim alamayan özel çocukların ailelerine önemli uyarılar Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner: “Ödüllerle pekiştirilen aktivitelere yer verilmeli”

Eğitimlerine ara verilen özel çocuklarının gelişimlerinin gerilemesi ve çeşitli davranış problemleri geliştirmelerinden endişelenen aileler için önemli bilgilendirmelerde bulunan Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner, ailelere bu süreçte önemli görevler düştüğüne dikkat çekti.

Korona virüs nedeniyle eğitime uzun bir süre ara verilmesi üzerine ailelerde çocukların eğitimden geri kalması ve bildiklerini unutması gibi kaygılar oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte online eğitimler ile bu kaygıları azaltma ve eğitimin devam etmesi yönünde önemli adımlar attı. Ancak özel çocukların ailelerinin kaygıları devam ediyor. Uzaktan eğitimin çok da mümkün olmadığı otizm, zihinsel ve fiziksel engel, dil konuşma bozukluğu gibi tanılarla eğitim alan çocukların aileleri, çocuklarının davranış problemleri gelistirmelerinden endişeleniyor. Kocaeli’nin Basiskele ilçesinde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner, süreçte ailelerinin özel gereksinimli çocukları için yapmaları gerekenler hakkında önemli bilgiler aktardı.



“Özel gereksinimli çocukları olan ailelerimiz bu konuda oldukça endişeliler”

Ailelerinin davranış biçimlerinin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Güner, “Bu konu birçok ailemizin kaygılandığı bir durum. Özellikle özel gereksinimli çocukları olan ailelerimiz bu konuda oldukça endişeliler. Çocukta gerileme çok mümkün olmamakla birlikte daha çok davranış problemleri ortaya çıkabilir. Nasıl günün tamamını evde geçiren yetişkin sıkılıp psikolojik olarak etkileniyorsa gelişme çağındaki enerjisini aktaramayan çocuk için de tabii ki bu durum problem oluşturacaktır. Ebeveynin çok baskıcı tavrı ya da gereğinden fazla tolerans göstermesi ve ebeveynler arasındaki tutarsızlık, çocuğun davranış problemi geliştirmesi için çok elverişli bir ortam oluşturur. Yapılan bazı hatalı ebeveyn davranışlarından bazılarıysa; çocuğa alternatif sunmayıp sadece masaya oturtup çalışma yaptırmaya çalışan anne ve babadır. Bu durum çocuk üzerinde baskı oluşturur” dedi.



“Online eğitim, çocuk için bu süreçte tabii ki bıkkınlık oluşturabilir”

Çocukların online eğitim alırken çeşitli motivasyon verici uygulamalar yapılması gerektiğini belirten Güner, “Özel eğitim; günlük yaşam becerileri ve kişisel iletişim becerilerinin sürecinden oluşur. Mutlaka akademik çalışmalara da odaklanmak gerekir elbette, ancak 45 saat online veya televizyondan eğitim, çocuk için bu süreçte tabii ki bıkkınlık oluşturabilir. Bu da anormal karşılanmamalıdır. Okulda belki 45 saat bulunan çocuk için motivasyon kaynağı okul ortamı ve teneffüs saatlerinin olmasıyken, gün içinde ders dinleyen çocuğa bir de günlük 23 saat ödev veya ek çalışma yaptırmaya çalışılırsa çocuk tepki verecektir. Küçük yaştaki çocuklar için de geçerli olan bu durum sürekli ebeveynleri tarafından çalışma yaptırılan çocukların doğal sürecinden uzaklaşıp, inatlaşmaya başlamalarına neden olur. İlişkilerde bozulmalara sebep olabilir” diye konuştu.



“Ödüllerle pekiştirilen aktivitelere yer verilmeli”

Çocuklar için evde yapılabilecek eğitim uygulamaları hakkında da bilgiler veren Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner, “Küçük yaş için özellikle yaşına uygun öz bakım becerileri, tuvalet eğitimi, çorap giyme fermuar açıp kapama gibi çalışmalar yapılabilir. Akademik seviyedeki çocuklarla da günlük çalışma programının yapılmalı. Sürelerinin çok uzun olmadığı, bol molası olan çalışmalarla desteklenmeleri. Net hedefler ve bunların somut sonuçlarının çocuğa sunulması. Örneğin ; ritmik olarak 20 ye kadar sayarken bunun 30’a kadar geldiğinde yine etkinlik ödülleriyle pekiştirildiği aktivitelere yer verilmeli” şeklinde konuştu.

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