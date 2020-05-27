İzmit'te sağanak

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te sağanak etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.<br>İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, ulaşımda aksama yaşanmadı.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-05-27 11:57:11<br>
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