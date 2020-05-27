Gazanfer Bilge Bulvarı’na yasaklı araçlara geçit verilmeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazanfer Bilge Bulvarı’na yasaklı araçlara geçit verilmeyecek

İHA

Gazanfer Bilge Bulvarı’na yasaklı araçlara geçit verilmeyecek

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı’na kurulacak olan elektronik sistemle yasaklı olan araçların geçişine izin verilmeyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk sahası içerisinde bulunan yollarda trafik düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı’na kural ihlali yaparak giren yasaklı araçlar kazalara neden olabiliyor. Gerçekleştirilecek çalışma kapsamında kurulacak olan tanıma ve sensör sistemleri ile yasaklı araçlar anında tespit edilecek. Kurulacak sistemle bulvarda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bulvara kurulacak olan sistem lazer sensörler, sensör direkleri, her bir şeridi görecek şekilde plaka tanıma sistemleri yerleştirilecek. PTS’lerin yerleştirileceği taglar, değişken mesaj sistemi (DMS) ve unsurları, saha dolapları ile enerji ve veri alt yapılarından oluşuyor. İlk olarak Gazanfer Bilge Bulvarı’nda Umuttepe istikametinden gelip şehir merkezi istikametine seyir halinde olan araçların Özçelik Sokak Kavşağı’nı geçtikten sonra lazer sensörler vasıtasıyla yüksekliklerinin izin verilen gabaride olup olmadığı kontrol edilecek.
Lazer sensörlerin hemen arkasına kurulan PTS ile ihlal yapan araçların plakası, markası, rengi, tipi, geçiş zamanı gibi veriler tespit edilecek. Tespit edilen bu veriler online olarak veri tabanına kaydedilecek. Aynı zamanda PTS’den sonra kurulan DMS ekranında ihlal yapan araçların plakası yazılarak bir sonraki çıkış olan Devebağırtan Sokak’tan güzergahı terk etmeleri istenecek.
Sistem uyarıları dikkate almayarak güzergâhı terk etmeyen ihlal yapmış araçlar, Uygar Sokak Kavşağı’nı geçtikten sonra kurulacak 2. PTS ile tespit edilecek ve elde edilen tüm veriler merkez veri tabanına aktarılarak ihlalin raporlanması sağlanacak. Ayrıca sistem görüntü işleme teknolojisini kullanarak, 1. PTS noktasına uğramaksızın, Uygar Sokak ve Devebağırtan Sokak istikametinden gelerek şehir merkezi istikametine gidecek artere giriş yasağı olan araçları da tespit edecek ve merkeze ileterek raporlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe Belediyesi camileri ibadete hazırladı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi camileri ibadete hazırladı
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
YEREL HABERLER İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere ...
Zincirlikuyu Caddesi ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Zincirlikuyu Caddesi ışıl ışıl oldu
İzmit'te sağanak
YEREL HABERLER İzmit'te sağanak
İzmit’de çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi
YEREL HABERLER İzmit’de çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi
Körfez’de 70 camide cuma namazı hazırlığı yapıldı
YEREL HABERLER Körfez’de 70 camide cuma namazı hazırlığı yapıldı
Körfez’de çocuklara ‘Hacivat ve Karagöz’ sürprizi
YEREL HABERLER Körfez’de çocuklara ‘Hacivat ve Karagöz’ sürprizi
İzmit Belediyesi ticari taksileri dezenfekte edecek
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi ticari taksileri dezenfekte edecek
Küçük kuzenlerin sokak hayvanları için isteği karşılıksız kalmadı
YEREL HABERLER Küçük kuzenlerin sokak hayvanları için isteği ...
Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı
Başiskele'de bayram sokaklardan evlere sığdı
YEREL HABERLER Başiskele'de bayram sokaklardan evlere sığdı
İzmit Bağdat Caddesi’nin çehresi değişecek
YEREL HABERLER İzmit Bağdat Caddesi’nin çehresi değişecek
TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı
YEREL HABERLER TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola ...
Başiskele yeniden toplu namazlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başiskele yeniden toplu namazlara hazırlanıyor
Akademi Lise’de online deneme sınavları
YEREL HABERLER Akademi Lise’de online deneme sınavları
Eğitim alamayan özel çocukların ailelerine önemli uyarılar Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner: “Ödüllerle pekiştirilen aktivitelere yer verilmeli”
YEREL HABERLER Eğitim alamayan özel çocukların ailelerine önemli ...
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları sürücülerin cezadan kaçmalarına yetmedi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları ...
Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera ...
Daha yeşil bir İzmit için süs bitkisi seraları kuruluyor
YEREL HABERLER Daha yeşil bir İzmit için süs bitkisi seraları ...
Kocaeli’de ilçe ilçe gezen bando takımı bayram coşkusunu arttırdı Bando takımının çaldığı şarkılara balkonlardan eşlik ettiler
YEREL HABERLER Kocaeli’de ilçe ilçe gezen bando takımı bayram ...
Bayramda evlerinde bando takımının konseriyle eğlendiler
YEREL HABERLER Bayramda evlerinde bando takımının konseriyle ...
Sokak hayvanlarına yuva bulmada da normalleşmeye geçiliyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yuva bulmada da normalleşmeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X