Gebze’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai kavramı tanımaksızın gece gündüz çalışan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tatlıkuyu Mahallesi 1319 Sokak’ta asfalt yenileme, İstasyon Mahallesi Tünelatı Sakak’ta parke ve bordür çalışması, Marmara Tır Parkında kaldırım ve bordür çalışması, Barış Mahallesi 1804/2 sokak’ta orta refüj, Tatlıkuyu Mahallesi 1306/1 Sokak’ta kaldırım onarım çalışması gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Büyükgöz “Her ne kadar zor bir süreçten geçiyor da olsak hayat bir şekilde devam ediyor. Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Bizler çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında vatandaşa gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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