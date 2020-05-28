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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’te lavantalar içerisinde sosyal yaşam alanı

İHA

İzmit Belediyesi Çayırköy'de kuracağı lavanta parkı ile hem ekolojik turizmi destekleyecek hem kente yeni sosyal yaşam alanı kazandıracak.

İzmit’te lavantalar içerisinde sosyal yaşam alanı

İzmit Belediyesi Çayırköy’de kuracağı lavanta parkı ile hem ekolojik turizmi destekleyecek hem kente yeni sosyal yaşam alanı kazandıracak.
Kente nefes aldıracak yaşam alanlarını hayata geçirmeyi amaçlayan İzmit Belediyesi, kendisine ait Çayırköy Mahallesi 134 ada parseldeki park alanını lavanta parkına dönüştürmek için düğmeye bastı. 5 bin 100 metrekarelik alan içerisinde kurulacak olan lavanta parkı ile İzmit Belediyesi ekolojik turizmi destekleyecek. Lavanta parkının görsel zenginliğini oluşturacak 2 bin 800 metrekarelik alanında önümüzdeki günlerde lavanta dikimine başlanacak.
İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl sonundan itibaren ekim alanına dönüştürdüğü atıl durumdaki tarım arazilerini yeniden kazandırarak ilaç, gıda, kozmetik, sağlık sektöründe yoğun talep gören lavanta bitkisinin Durhasan Köyü’nde üretimine ve yetiştiriciliğine başladı. İçerisinde kafeterya, dinlenme alanları, fotoğraf çekilme noktaları, çocuklar için lavantalardan oluşan bitki labirenti ve gezinti yolları yer alacak olan Çayırköy’deki Lavanta Parkı ise hem görsel hem sosyal zenginliğiyle İzmit’e yeni bir nefes aldıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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