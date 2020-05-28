Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı

DHA

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı

<br>Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Ayşe Haşim evinin önünde sokakta doğum yaparken, 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, taksiciyi gözaltına aldı. <br>Çayırova ilçesinde dün yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B., kadını ve ailesini araçtan indirdi. Ambulans çağırmalarını söyleyen taksici olay yerinden uzaklaşırken, evine dönmeye çalışan Ayşe Haşim, binanın merdivenlerinde doğurdu. Bu sırada 112'ye haber verilirken, doğumdan yaklaşık 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından anne ve yeni doğan bebek kontrol edilerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine geldi. <br>TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI <br>Balkonlarından olayı gören komşular tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söylediği öğrenilen M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. <br>'ARABA PİSLENİR DİYE ŞOFÖR ÇOK SİNİRLENDİ'<br>Suriye'de Arapça öğretmenliği yaparken 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve terziliğe başlayan Mahmut Haşim ile Ayşe Haşim'in üçüncü çocuğu olan bebeğe Ömer ismi verildi. Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahmut Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gitti" dedi. <br>'EVİNE GİDERKEN DOĞUM GERÇEKLEŞTİ'<br>Olayı evinin balkonundan gören Emrah Kurt, "Sabah eşimin balkondaki sesine uyandım. Balkona çıkıp ne olduğunu sorduğumda kapıda bir taksi vardı. Kadının doğum sancısı tutmuş. Doğum sancısından dolayı taksici, arabaya bindikten sonra doğum ilerleyince taksici arabasına almak istememiş. Taksici ambulans çağırmalarını söylemiş. Yakınları taksiciye götürmesini söyledi ama o götürmek istemedi. Kadını taksiden geri indirdi. Hasta evine giderken doğum gerçekleşti. Yani kadın merdivenlerde doğum yaptı. Daha sonra hemşire gelip gereken işlemleri yaptı. Sonrasında kadını kucağına alıp hastaneye götürdüler" diye konuştu. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-28 16:12:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit’te cami avluları cuma namazı için hazırlandı
YEREL HABERLER İzmit’te cami avluları cuma namazı için hazırlandı
İzmit’te lavantalar içerisinde sosyal yaşam alanı
YEREL HABERLER İzmit’te lavantalar içerisinde sosyal yaşam alanı
Kocaeli’de Cuma namazı için özel önlemler
YEREL HABERLER Kocaeli’de Cuma namazı için özel önlemler
Başiskele’de camiler cuma namazına hazırlandı
YEREL HABERLER Başiskele’de camiler cuma namazına hazırlandı
Doğum yapan kadını taksici aracından attı Doğmak üzere olan bebeği ile sokakta kalan kadına komşuları yardım etti Anne bebeği sağlıklı şekilde kucağına aldı taksici ise gözaltına alındı Sokakta doğum yapan anne o anları anlattı Doğum yapan anneyi indiren taksici 10 TL'de para aldı
YEREL HABERLER Doğum yapan kadını taksici aracından attı Doğmak ...
Kocaeli´de, cuma namazı öncesi 150´şer bin maske ve seccade dağıtımı
YEREL HABERLER Kocaeli´de, cuma namazı öncesi 150´şer bin maske ve ...
Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası: 1 yaralı 
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası: 1 yaralı 
D -100’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER D -100’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Başkan Söğüt Çamlıtepe’de spor kompleksini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt Çamlıtepe’de spor kompleksini inceledi
Körfez Belediyesi’nden ihale iddialarına cevap
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden ihale iddialarına cevap
Çayırova kent meydanı vatandaşların beğenisine göre şekillenecek
YEREL HABERLER Çayırova kent meydanı vatandaşların beğenisine göre ...
Başiskele’de molozlar anında toplanıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de molozlar anında toplanıyor
Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı
İzmit, Kandıra ve Kartepe’de su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER İzmit, Kandıra ve Kartepe’de su kesintisi yaşanacak
Dilovası’nda kızlar ödülleri sildi süpürdü
YEREL HABERLER Dilovası’nda kızlar ödülleri sildi süpürdü
Hat 200 sefer saatlerine güncelleme
YEREL HABERLER Hat 200 sefer saatlerine güncelleme
İzmit’te taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İzmit’te taksiler dezenfekte edildi
Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale
YEREL HABERLER Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale
Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi
İzmit'te 12 bin 221 tabldot yemek dağıtıldı
YEREL HABERLER İzmit'te 12 bin 221 tabldot yemek dağıtıldı
İzmit Belediyesi süpürge araçları için kadın sürücü alacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi süpürge araçları için kadın sürücü ...
Gazi, koronavirüsle mücadelede ön safta
YEREL HABERLER Gazi, koronavirüsle mücadelede ön safta
D100’de 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER D100’de 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Gebze’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X