Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2) 

'O günler çok özlendi'

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<br>TAKSİCİ SERBEST KALDI <br>Kocaeli´nin Çayırova ilçesinde, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü M.B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-05-28 18:01:46<br>

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