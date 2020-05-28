Apartmana koku yayılınca öldüğü anlaşıldı

<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, bir apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç´un (43) cesediyle karşılaştı. Vücudunda darp izine rastlanmayan Selahattin Koç´un ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. <br>Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda oturanlar, zemin katta bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 15 gündür kendisinden haber alınamayan Selahattin Koç´un yaşadığı eve, kapıyı kırarak girdi. Polis, evin salonunda Selahattin Koç´un cesediyle karşılaştı. Selahattin Koç´un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Selahattin Koç´un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-05-28 21:17:28<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.