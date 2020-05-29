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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: "Kocaeli’nin tarih, kültür ve turizm şehri olma arayışı takdire şayandır”

İHA

Kocaeli'de bir dizi incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin bu özelliğinin üzerine tarih, kültür ve turizm şehri olma arayışı takdire şayandır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: "Kocaeli’nin tarih, kültür ve turizm şehri olma arayışı takdire şayandır”

Kocaeli'de bir dizi incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin bu özelliğinin üzerine tarih, kültür ve turizm şehri olma arayışı takdire şayandır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kocaeli’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte tarih, kültür ve turizm potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere kentin önemli noktalarında inceleme yaptı. Gerçekleştirdiği incelemeler sonrası bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Demircan, “Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin bu özelliğinin üzerine tarih, kültür ve turizm şehri olma hedefi takdire şayan. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte birkaç alanda master proje çalışması, yatırımcının önünün açılmasının gibi Kocaeli özelinde yeni hedeflere gitmek için bugün çok önemli bir çalışma yaptık” dedi.

Kocaeli’nin turistik bölgelerini inceledi
Başkan Büyükakın ve beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Gebze ilçesi Hünkar Çayırı projesinin detaylarını yerinde gören Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra Dilovası ilçesi tarihi Tavşancıl Evleri, Körfez ilçesi Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, Milli Saraylar Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası, eski Hereke Sümerbank Halı Dokuma Fabrikası alanını, Kaiser Wilhelm Köşkü ile İzmit ilçesindeki Sırrı Paşa Konağı, Bilim Merkezi ve Kocaeli Kongre Merkezini gezdi, bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Demircan’a ziyaretleri sırasında Başkan Büyükakın’ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanları İrfan Ayar, Osman Akbulut ve Ramazan Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ile Hasan Aydınlık eşlik etti.

“Bugün çok verimli bir gün geçirdik”
Tarih ve kültür değerlerini turizmle buluşturma vizyonunu yerinde görmek için Kocaeli’ye geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Demircan, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bugün çok verimli bir gün geçirdik. Malum Kocaeli vilayetlerimizin arasında sanayinin başkenti gibi çalışan, gerçekten bütün Türkiye'nin medarı iftiharıdır. Bu anlamda liderliğini pekiştirmiş önemli bir şehrimizdir. Ancak Kocaeli bildiğimiz bu yönünün dışında çok önemli dinamikleri de kendi içince barındıran ve bu hedeflerin peşinde koşmak isteyen ve potansiyeli olan bir şehrimizdir. Büyükşehir Belediyemiz, Tahir Başkanımızın liderliğinde hem kültürel alanda, hem turistik alanda, hem de tarihi mekanların ön plana çıkartılması ile sanayiye dayalı bir turizmi geliştirmek, turizm maksatlı turizmi geliştirmek, tarihi turizmi geliştirmek gibi çok geniş perspektifte ciddi çalışmalar içerisinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bizim alanlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu çerçevede acaba bakanlıkla Büyükşehir Belediyesi arasında hangi dinamikleri harekete geçirebiliriz diye bir dizi çalışma yaptık” dedi.

“Yeni otoyolla birlikte yeni turizm destinasyonu olarak duruyor”
Hünkar Çayırı’nın önemine de dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kocaeli’nin İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu belirterek, “Kartepe’yi ayrı bir şahsiyet gibi görüyoruz ama Kocaeli'nin sınırları ilçesinde ve İstanbullar burayı çok iyi biliyorlar. Burada yapılan ciddi bir altyapı çalışması var. Buradaki potansiyeli biraz daha nasıl geliştirebiliriz? Bunun üzerinde bir fikir çalışmamız oldu. Öte yandan Karadeniz sahili. Kocaeli sanki çok merkezde Körfez’deki gibi duruyor ama bir yandan Karadeniz'e sahili olan, İstanbul'la bağlantısını Şile üzerinden kurmuş, hele Kerpe ve Kefken’de kendi hatıraları çok olan bir insan olarak yeni otoyolla birlikte yeni turizm destinasyonu olarak duruyor” diye konuştu.

“Hereke Halısı desenleri ile meşhur bir tarihtir”
Konuşması sırasında Hereke Halı’sının tarihi önemine de dikkat çeken Demircan, “Hereke Halısı dünya çapında bir markadır. Bu markada hem kültür, hem sanat, hem sanayi hem de turistik eşya olarak desenleri ile meşhur bir tarih var. Bugün gezdiğimiz mekanlarıyla Hereke’nin kendi lokasyonuna baktığınızda bir turistik noktadır. Aynı zamanda tarihi bir noktadır. Hereke markası üzerinde Kocaeli'nin anlatabileceğimiz çok özel bir dinamik de var. Bütün bunları düşünerek eski Sümerbank’ın varlık alanlarını da dikkate alarak nasıl bir mekanizma geliştirebiliriz, bugün bu gibi önemli konuları konuştuk” şeklinde konuştu.

“Katkı sunacak birçok konuyu ele aldık”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın Kocaeli’ye gerçekleştirdiği teknik çalışma gezi için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Sayın Bakan yardımcımızla birlikte kentimizin kültürüne, tarihine ve turizmine katkı sunacak birçok konuyu ele alarak sahada incelemelerimizi gerçekleştirdik. Hünkar Çayırı Fatih Otağı Panorama Müzesi projesi üzerinde değerlendirmeler yaparken, kentimizin turizm potansiyeli üzerine de görüş alışverişi yaptık. Tarihe tanıklık eden yapıları restore ederek günümüze kazandırdığımız kentimize özgü Tavşancıl Evleri hakkında Bakan yardımcımıza bilgi verdik. Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nde bilim ve teknolojinin herkes tarafından ulaşılabilir olması için nasıl bir çalışma içerisinde olduğumuzu da aktardık. Kongre merkezimizin de bölgemiz için nedenli önemli olduğunu dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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