İzmit Cuma namazına hazır

İzmit Belediyesi, cuma namazında yeniden ibadete açılacak olan tüm camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı, vatandaşlar için de maske ve seccade hazırladı.

İzmit Belediyesi korona virüs salgınının azalmasıyla atılan normalleşme adımları kapsamında bugün yeniden ibadete açılan tüm camilerde ve açık alanlarda dezenfekte işlemlerini tamamladı. İzmit Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ibadet için uygun olarak belirlenen cami avluları ve açık alanlarında sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

İzmit Belediyesi ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında ibadete hazır hale getirdiği cami ve açık alanların tamamında ibadete gelen vatandaşlara seccade ve maske dağıtmak için girişlerde stant kurdu.

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