Polisten kaçarken ayağını kıran çocuğa emniyetten geçmiş olsun ziyareti

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olmasına rağmen evinin önünde oynarken polisin geldiğini gören 11 yaşındaki Ömer Arda Kansız, paniğe kapılıp kaçmak isteyince merdivenlerden düşerek ayak kemiğini kırdı. Polisler, ayağı alçıya alınan çocuğa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. <br>Gölcük ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Ömer Arda, geçen pazartesi günü yasağa rağmen evinin önünde oynamaya çıktı. Ancak bu sırada devriye gezen polis ekibini gördü. Paniğe kapılan çocuk, kaçarak eve girmeye çalıştı. Merdivenlere takılarak düştü. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun ayak kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Sağ ayağı alçıya alınıp, eve gönderildi. <br>Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kendilerinden kaçarken ayak kemiğini kıran Ömer Arda Kansız'a dün geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Polisler, çikolata ve pasta götürdükleri çocuğa, polisten kaçmaması yönünde nasihatlerde bulundu. <br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, ziyareti, sosyal medya hesabından, "Ekiplerimizi görünce heyecanlanıp kaçarken evinin merdivenlerine takılarak ayağı kırılan 11 yaşındaki Ömer Arda Kansız evladımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk" mesajıyla paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-05-30 16:57:48<br>

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