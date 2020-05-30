<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce sosyal medya hesabından, "Yaşamak içimden gelmiyor artık" paylaşımı yapan Tamer A., evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfeği başına ateşleyerek, intihar etti. <br>Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı´ndaki bir apartmanın 4´üncü katında yaşayan Tamer A.´dan haber alamayan yakınları, eve geldi. Zilini çaldıkları kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Adrese polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla 4´üncü kattaki daireye balkondan girdi. Kapının açılması üzerine ekipler, Tamer A.´yı pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etmiş halde buldu.<br>Bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Tamer A.'nın ailevi sorunlar nedeniyle intihar etmiş olabileceği bildirilirken, eşi ile çocuklarının bir yakınlarında kaldığı öğrenildi. <br>Tamer A.'nın 3 gün önce sosyal medya hesabından, "Yaşamak içimden gelmiyor artık", "Ben bittim, hayallerim yarım kaldı" paylaşımlarında bulunduğu öğrenildi.<br>Tamer A.'nın acı haberini alıp gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-05-30 18:12:35<br>
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