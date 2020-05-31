Boş sokaklar, 65 yaş ve üzerindekilere kaldı

<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'de 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün için verilen izinle sokağa çıkarken, boş sokaklarda yürüyerek, güneşli havanın keyfini çıkardı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, verilen izinle bugün bir kez daha sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının devam ettiği Kocaeli´de 65 yaş ve üzerindekiler, boş sokak, cadde ve meydanlarda yürüdü. İzmit´te dışarı çıkan kişilerin bazıları, yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda buluştuğu arkadaşlarıyla sohbet etti. Dışarı çıkan kişilerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-05-31 15:55:12<br>

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