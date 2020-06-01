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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 metrelik çukura düşen inek kurtarıldı

İHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 25 metrelik çukura düşen inek, İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

25 metrelik çukura düşen inek kurtarıldı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 25 metrelik çukura düşen inek, İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Karamürsel Çamçukur Mahallesi’nde bir ineğin 25 metrelik bir çukura düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Vinç yardımı ile çukura inen ekipler, 2 saatlik çalışma sonrasında özel hayvan kurtarma aparatı ile ineği çukurdan çıkarmayı başardı. Uzun uğraşlar sonrası kurtarılan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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