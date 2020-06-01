Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyede

DHA

Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyede

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, evinin önünde tabancayla rastgele ateş açtığı kız arkadaşı A.Ö.'nün 10 yaşındaki yeğeni Mehmet Ö.'yü boynundan vuran Vural V. (25), adliyeye sevk edildi.<br>Olay, saat 01.30 sıralarında, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şeker Sokak´ta meydana geldi. Vural V. kız arkadaşı A.Ö.'nün evine geldi. Ailesi, A.Ö.'nün evde olmadığını söyleyince sinirlenen Vural V., yanındaki tabancayı çekip, rastgele ateş açmaya başladı. Tabancadan çıkan mermilerden biri pencereden girip A.Ö.'nün salonda bulunan yeğeni Mehmet Ö.´nün boynuna isabet etti. Vural V. kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet Ö.'yü, taksiyle yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Mehmet Ö. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.<br>Olayın ardından kaçan Vural V., Bekirpaşa semtinde kız arkadaşı A.Ö ile birlikte gözaltına alındı. A.Ö.´nün ifadesi alındı. Vural V. İse emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-01 13:03:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs ...
25 metrelik çukura düşen inek vinçle kurtarıldı 
YEREL HABERLER 25 metrelik çukura düşen inek vinçle kurtarıldı 
Kocaeli göletlerine 45 bin sazan yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Kocaeli göletlerine 45 bin sazan yavrusu bırakıldı
İzmit Ahududu Sokak yenilendi
YEREL HABERLER İzmit Ahududu Sokak yenilendi
İzmit’te dezenfekte çalışmalarını sürüyor
YEREL HABERLER İzmit’te dezenfekte çalışmalarını sürüyor
25 metrelik çukura düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER 25 metrelik çukura düşen inek kurtarıldı
Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM Otoyolu'nda ...
Kocaeli'de otogarda yoğunluk
YEREL HABERLER Kocaeli'de otogarda yoğunluk
Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu
YEREL HABERLER Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu
Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu
YEREL HABERLER Rastgele ateş açınca kız arkadaşının yeğenini vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vurdu 10 yaşındaki çocuk evinde otururken teyzesinin sevgilisi tarafından silahla vuruldu
YEREL HABERLER Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 ...
Tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürerken kaza yaptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürerken kaza ...
Tartıştığı şahısların üzerine otomobili sürmeye çalışan sürücü park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tartıştığı şahısların üzerine otomobili sürmeye ...
Kocaeli’de terhis olan askerlere otogarda uğurlama sürprizi Belediye ekipleri vatani görevini tamamlayan geçleri ikramlarla uğurladı
YEREL HABERLER Kocaeli’de terhis olan askerlere otogarda uğurlama ...
Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
65 yaş ve üstü 8 saat sokakta
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü 8 saat sokakta
Boş sokaklar, 65 yaş ve üzerindekilere kaldı
YEREL HABERLER Boş sokaklar, 65 yaş ve üzerindekilere kaldı
Muhtarın temizlik nedeniyle tartıştığı mahalleliyi darp ettiği iddiası
YEREL HABERLER Muhtarın temizlik nedeniyle tartıştığı mahalleliyi ...
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar ...
Askıda Gıda zinciri yüzlerce ailenin sofrasına aş oldu
YEREL HABERLER Askıda Gıda zinciri yüzlerce ailenin sofrasına aş ...
Köseköy’de alt yapı çalışmaları 15 Haziran’da tamamlanacak
YEREL HABERLER Köseköy’de alt yapı çalışmaları 15 Haziran’da ...
Dilovası’na 3 spor tesisi kazandırılacak
YEREL HABERLER Dilovası’na 3 spor tesisi kazandırılacak
Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor
YEREL HABERLER Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor
Başiskele’de halk ekmek satışı başlıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de halk ekmek satışı başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X