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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın, "Durmak yok, eser üretmeye devam"

İHA

Başkan Büyükakın, "Durmak yok, eser üretmeye devam"

Uzuntarla Kültür Merkezi’nin inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu merkezimizde aynı yapının içinde birden fazla fonksiyonun yapılabileceği bir kompleksi bölgemize kazandırdık” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Sağlık ocağı, KOMEK, düğün salonu, muhtar odası, emekli odası, derslikler ve spor salonu gibi alanları içinde bulunduran Kültür Merkezi’ndeki çalışmaların planladığı gibi yapıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Büyük bir keyifle ve mutlulukla hizmet alacak vatandaşlarımız için kültür merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uzuntarla Kültür Merkezimizi birçok hizmet ihtiyacını karşılayacak şekilde planladık” dedi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın hazır bulunduğu incelemede Başkan Büyükakın, “Bu gibi projelerin yapımı sürecinde bölgedeki insanımızla, belediye başkanımızla, muhtarımızla ve bölgedeki kanaat önderleriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. İhtiyaçları belirledikten sonra proje için bir tasarım yapılıyor. Bu projemizde çok amaçlı bir tespit ortaya çıktı ve ona göre de bir çalışma gerçekleştirildi. Böylelikle aynı binanın içinde birden fazla fonksiyonun yapılabileceği bir kompleks ortaya çıktı. İnşallah bölgenin birçok ihtiyacını da karşılamış olacağız” diye konuştu.
Sağlık ocağı, KOMEK kursları için derslik, düğün salonu, muhtar odası, emekli odası, derslikler ve spor salonu gibi alanların Uzuntarla bölgemizdeki ihtiyaçlara göre tasarlandığını da bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükakın, “Ortaya koyduğumuz eserlerle halkımızın beklentilerine cevap veriyoruz. Tüm ekibimizle birlikte insanlarımızın hayatı, sağlığı, huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Eserlerimizle halkımızın duasını almak temel amacımız. Durmak yok, eser üretmeye devam” şeklinde konuştu.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Uzuntarla Kültür Merkezimiz bitmek üzere. Bölgemizdeki birçok ihtiyaca cevap verecek bir proje gerçekleştirildi. Bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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