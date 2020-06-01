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Kocaeli’de bir yılda 40 tondan fazla süt üretiliyor Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete: “ Güvenli süt tüketilmesi çok önemli”

İHA

Dünya Süt Günü'nü Kutlayan Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, süt tüketiminin önemine dikkat çekerek Kocaeli'de 1 yılda 40 tondan fazla süt üretiminin yapıldığını söyledi.

Kocaeli’de bir yılda 40 tondan fazla süt üretiliyor Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete: “ Güvenli süt tüketilmesi çok önemli”

Dünya Süt Günü’nü Kutlayan Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, süt tüketiminin önemine dikkat çekerek Kocaeli’de 1 yılda 40 tondan fazla süt üretiminin yapıldığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından alınan karar doğrultusunda 2001 yılından bu yana kutlanan 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü kutlayan Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, Kocaeli’deki süt üretimi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mete, Dünya Süt Günü’nde sütün faydaları ve güvenli süt üretimi ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Bu yıl korona virüs pandemisi gündemi ile birlikte Dünya Süt Günü, bağışıklık sistemini güçlendirilmede önemli bir rol oynayan sütün faydalarına dikkat çekiyor. Toplumdaki bilinci artırmaya, süt ve süt ürünlerinin tüketimine teşvik etmenin yanı sıra, güvenli süt tüketilmesi çok önemlidir” dedi.
Süt satın alınırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler aktaran Mete, “Kaynağı belli olmayan sütlerden uzak durun. Süt ve süt ürünlerinin güvenli tüketimi için ambalajlama oldukça önem arz ediyor. Ambalaj, hem tüketici sağlığını korumak hem de tüketiciye bilgi vermek gibi önemli bir işlevi yerine getiriyor. Süt ve süt ürünlerinde güvenli tüketimin en önemli şartı, hijyenik koşullarda üretilen süt ve süt ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi’nin belirlediği normlar çerçevesinde ambalajlanarak tüketiciye sunulmasıdır. Hiçbir denetime tabi olmayan, ambalajsız olarak satışa sunulan süt ve süt ürünlerinin toplum sağlığı için büyük risk oluşturmaktadır. Çiğ/günlük süt, yerel parekendecide; ‘Çiğ Sütün Piyasaya Arzına Dair Tebliğ’ kapsamında il ve ilçe tarım orman müdürlüklerinden “Hastalıklardan Ari İşletme İzni” almış işletmelerden temin edilmek kaydıyla yerel parenkendecide işletme kayıt belgesi almaları şartıyla satılabilmektedir” diye konuştu.
Kocaeli’de yıllık ortalama 40 tondan fazla süt üretiminin yapıldığını belirten Mete, “İlimizde biri Kandıra’da, 3’ü de İzmit ilçemizde olmak üzere 4 adet hastalıktan ari işletme bulunmaktadır. Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 C’nin altındaki sıcaklıklara soğutularak, nakil sırasındaki sıcaklığı 4 C’yi geçmeyecek şekilde, son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleştirilmeli ve son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçmemelidir. İlimizde yıllık 4045 bin ton süt üretimi yapılmaktadır. Bunun karşılığında ilimizde 12 adet süt işleme tesisi bulunmakta olup 48 bin ton kurulu kapasiteleri bulunmaktadır. Süt işleme tesislerinin bazıları ilimiz dışından da süt alabildiği gibi, ilimizdeki üreticiler de il dışındaki tesislere süt gönderebilmektedir” şeklinde konuştu.
Ülkemiz Dünya süt üretiminde 8. sırada, Avrupa’da ise 3. sırada bulunmaktadır ifadelerine yer veren Mete, “Ülkemiz, hayvan varlığı olarak büyük baş hayvan varlığında Avrupa’da 2.sıra, küçükbaş hayvan varlığı olarak da 1.sırada bulunmaktadır. Bakanlığımızın uyguladığı politikalarla gerek hayvansal üretim gerekse hayvan varlığı olarak her geçen yıl yüksek ivmeyle hayvansal üretim ve hayvan varlığımız artmaya devam etmektedir. Sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudun bağışıklık sistemine olumlu etkisi vardır. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak sütün çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir” şeklinde konuştu.
Süt tüketiminin önemine dikkat çeken Mete, “Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği 40’ın üzerinde besin öğesiyle süt, özellikle mevsim değişimi sonucu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruyucudur. Önemli bir protein kaynağı olup 1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler; hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlar, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olur. Vücutta kaybedilen suyun yeniden yerine konmasını sağlar. Kemik gelişimini sağlar, osteoporozu engeller. Kalp hastalıklarından korur, hipertansiyonu dengeleyici rol oynar. Gebelikte mineral kaybını önler: Gebelik boyunca annelerin vücudunda azalan mineraller, günde 2 bardak süt ile karşılanabilir. Dişleri korur: İçerdiği yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor ile süt, asitli ve şekerli yiyeceklerin oluşturduğu mikroorganizmalarla savaşarak dişlerde oluşabilecek çürükleri engeller. Cildi güzelleştirir: İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde akne ve cilt inflamasyonu riskini azaltarak cilt sağlığını korur. Kilo alımını önler. Glisemik indeksi yüksek besinlerden olan süt, günde 2 bardak tüketildiğinde tokluk hissini artırarak fazla kilo almayı engeller.Enerji verir: Okuldaki başarıyı artırır: İçerdiği B12 vitamini sinir sistemi ve sinirler arası iletimini olumlu yönde etkileyip çocukların algı ve öğrenme kapasitelerini artırırken, çinko ve tirozin de bilişsel gelişim, dikkat, aktivite, davranış ve motor gelişimini olumlu yönde etkiler” ifadelerini kullandı.
Korona virüs sürecinde süt tüketiminin önemli olduğunu söyleyen Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, “Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, sağlıklı, başarılı ve çalışkan bir nesil yetiştirmek için; dengeli beslenmeye, süt ve süt ürünlerinin tüketimine önem vermemiz gerekmektedir. Bu yüzden diyoruz ki Türkiye’miz için geleceğimizin teminatı, süt kadar ak olan çocuklarımızı ak sütümüzle besleyip büyütmek zorundayız. Bu vesile ile Dünya Süt Günü’nüz kutlu olsun” açıklamalarına yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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