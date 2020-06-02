Kartepe’de “Mimari Estetik Komisyonu” kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe’de “Mimari Estetik Komisyonu” kuruldu

İHA

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek ve kentsel değeri artırmak amacıyla belediye bünyesinde "Mimari Estetik Komisyonu" kurulduğunu açıkladı.

Kartepe’de “Mimari Estetik Komisyonu” kuruldu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek ve kentsel değeri artırmak amacıyla belediye bünyesinde “Mimari Estetik Komisyonu” kurulduğunu açıkladı.
Kartepe Belediyesi kent estetiğinin geliştirilmesi için önemli bir adım attı. Bu İlçede yapılacak olan çalışmalarda kent estetiğinin korunması amacı ile Kartepe Belediyesi bünyesinde “Mimari Estetik Komisyonu” kuruldu. Kartepe’nin estetiğe, tarihi ve doğal yapısına uygun ilke kararları geliştirmek, daha estetik görünmesine katkı sağlaması ve şehrin öz dokularının korunması amacıyla komisyonu kurduklarını açıklayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bir kentin kimliğini ortaya koymak için kentsel ve çevresel estetik şehircilikte son derece önemli unsurlardır. İnsan ve çevre etkileşimini sağlamak için öncelikle yaşadığımız mekanların estetik olarak bizi mutlu etmesi gerekmektedir. Bu hususta Kartepe Belediyesi olarak Kartepe’de yaşayan halkın daha nitelikli bir çevrede yaşaması adına kent estetiği konusunda çalışmalar yapılmaktadır” dedi.
Görsel kirliliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Kocaman, “Belediyemizin yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek, binaların cephelerinde, çatılarında ve bahçelerindeki görsel kirliliği ortadan kaldırmak, algıladığımız ve etkilendiğimiz ortak mekânlarımızın yaşam kalitesini ve kentsel değerimizi artırmak amacıyla Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde Mimari Estetik Komisyonu kurulmuştur. Kartepe’de şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin ile estetik çözümlere dönük bina cepheleri ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için görüş bildirmek üzere oluşturulan Mimari Estetik Komisyonu ile kent estetiğine büyük ölçüde katkı sağlanacaktır” diye konuştu.
Kartepe Belediyesi bünyesinde 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği esaslarına dayanılarak oluşturulan Mimari Estetik Komisyon’unda mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşuyor. Mimari Estetik Komisyonu’nun kurulması ile Kartepe’de özellikle yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı bölgelerde birbiriyle uyumlu daha estetik yapılar oluşturması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAŞKEM Mağazası’nda satışlar yeniden başladı
YEREL HABERLER BAŞKEM Mağazası’nda satışlar yeniden başladı
Gebze’de yeni parklar yapılıyor
YEREL HABERLER Gebze’de yeni parklar yapılıyor
Başiskele’de sosyal alanlar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Başiskele’de sosyal alanlar dezenfekte edildi
'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle geçilecek
YEREL HABERLER 'Ölüm rampası'ndaki kazaların önüne sensörle ...
Alışveriş poşetleri için dezenfekte cihazı üretti
YEREL HABERLER Alışveriş poşetleri için dezenfekte cihazı üretti
10 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan şahıs ve sevgilisi serbest kaldı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan şahıs ve ...
Kocaeli’de bir yılda 40 tondan fazla süt üretiliyor Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete: “ Güvenli süt tüketilmesi çok önemli”
YEREL HABERLER Kocaeli’de bir yılda 40 tondan fazla süt ...
Mahalledeki kişiyi darbeden muhtar: Tapulu arazime park kurdular
YEREL HABERLER Mahalledeki kişiyi darbeden muhtar: Tapulu arazime ...
Normalleşme sürecinin ilk gününde çayları ücretsiz servis etti Gelen müşteriler para uzatınca “İkram” deyip geri çevirdi
YEREL HABERLER Normalleşme sürecinin ilk gününde çayları ücretsiz ...
Başkan Hürriyet yeniden kepenk açan esnafın yanında
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet yeniden kepenk açan esnafın yanında
Barbaros Mahallesi semt meydanında sona gelindi
YEREL HABERLER Barbaros Mahallesi semt meydanında sona gelindi
Ayrı yaşadığı eşi ile tartışan koca eşini bıçaklayıp kaçtı Saldırgan koca sosyal medyadan “Evi ayakta tutabilen tek şey annedir” paylaşımı yapmış
YEREL HABERLER Ayrı yaşadığı eşi ile tartışan koca eşini bıçaklayıp ...
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı 
Büyükşehir’de bazı merkez ve tesisler hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’de bazı merkez ve tesisler hizmete girdi
Kartepe’de kıraathaneler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kartepe’de kıraathaneler dezenfekte edildi
Dalyan Sokak’ta asfalt tamamlandı
YEREL HABERLER Dalyan Sokak’ta asfalt tamamlandı
Başkan Büyükakın, "Durmak yok, eser üretmeye devam"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, "Durmak yok, eser üretmeye devam"
Başiskele’de çöp ve geri dönüşüm konteynerlerine bakım
YEREL HABERLER Başiskele’de çöp ve geri dönüşüm konteynerlerine ...
Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyede
Gebze’de kafe ve lokantalar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Gebze’de kafe ve lokantalar dezenfekte edildi
Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs ...
25 metrelik çukura düşen inek vinçle kurtarıldı 
YEREL HABERLER 25 metrelik çukura düşen inek vinçle kurtarıldı 
Kocaeli göletlerine 45 bin sazan yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Kocaeli göletlerine 45 bin sazan yavrusu bırakıldı
İzmit Ahududu Sokak yenilendi
YEREL HABERLER İzmit Ahududu Sokak yenilendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X