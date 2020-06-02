Başkan Büyükakın; “Kocaeli’de su musluktan içilir’’

İSU tarafından yapılan alt yapı çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli’de su musluktan içilir’’ dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde yapılan alt yapı çalışmalarını denetlemeyi sürdürüyor. Kocaeli halkına kesintisiz ve dünya kalitesinde içilebilir su sağlamak amacıyla İSU olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Büyükakın, Kocaeli’de vatandaşların musluktan su içebileceklerini söyledi. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni içme suyu ve alt yapı yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemiz ile İSU, kentimizin altyapısına inanılmaz ve üst seviyede yatırımlar yaptı. Her geçen gün şehrin her noktasında yeni yatırım çalışmalarımız oluyor. Kentimizde temiz suya ulaşmada üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Kocaeli'de su musluktan içilir. İSU’nun gerçekleştirdiği dev altyapı yatırımları ve arıtma tesisleriyle Kocaeli’nin geleceği daha parlak olacaktır” dedi.

“İSU, hayata geçirdiği içme suyu, atık su ve çevre yatırımları ile kentimizde yaşam kalitesinin yükselmesine çok değerli katkılar yaptı, yapmaya da devam ediyor” diyen Başkan Büyükakın, “Örneğin Darıca ilçemizde yapılan çalışma bölgede çok önemli bir eksiği ortadan kaldıracak. Körfez ilçemizdeki çalışmalar da başladı. Derince'deki altyapının yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımız eli kulağında, başlamak üzere. Üç tane ilçemizde üç tane büyük proje hayat bulacak. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki kesintisiz ve sağlıklı suyun çeşmelerden içilebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun yanında kanalizasyon ve yağmursuyu ile ilgili çalışma hızla devam ettiriyoruz. İnşallah bu hizmetlerin kalitesi de artarak devam edecek” diye konuştu.

Altyapı projelerinin zahmetli çalışmalar olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Özellikle altyapı çalışması yaptığımız bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız bir takım zorlukları da yaşamak durumunda kalıyor. Halkımızın hayatını daha güzel bir hale getirmek için çalışıyoruz. İçme suyu kalitesini daha da yükseltmek ve altyapıyı daha kaliteli bir hale getirmek için yaptığınız bu çalışmaların insanımıza yönelik yaşattığı zorlukları anlayışla karşılamalarını istiyoruz. Bu zorlukları azaltmak için elimizden geleni yaptığımızı ve olabildiğince hızlı çalıştığımızı kendilerine bir kez daha söylemek istiyorum. Bu süre zarfında bizleri anlayışla karşılamalarını bir kez daha istiyorum” şeklinde konuştu.

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