Köseler ve Sipahiler Camii tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından yapımına başlanan Himmetli Köseler Camii ve Sipahiler Korucuköy Camii tamamlandı ve ibadete açıldı.

Yapımına başlanması sonrasında yüklenici firma sorunları nedeniyle yarım kalan iki camiyi Körfez Belediyesi tamamladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaz aylarında köylerde gerçekleştirilen halk meclisi toplantıları öncesinde bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelmiş, onlardan gelen talepler sonrasında yarım halde kalan iki caminin tamamlanması için talimat verdi. Yapımı için Şubat ve Mart aylarında yeniden ihaleye çıkılan iki cami için çalışmalar hemen başlatıldı ve kısa süre içerisinde tamamlanarak ibadete açıldı. Camilerin inşaat ve iç tefrişatı dışında çevre düzenlemesi de belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Himmetli Mahalle Muhtarı Mustafa Acar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.

Camilerinin hizmete açılmasına sevindiklerini söyleyen Muhtar Mustafa Acar, “Yapımına başlandı ama daha sonra yaşanan sıkıntılar dolayısıyla yarım kalmış durumdaydı. Başkanımız Şener Söğüt gelip inceledikten sonra kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını söyledi ve gerçekten de tamamlandı ve ibadete açıldı. Başkanımız Şener Söğüt’e ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

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