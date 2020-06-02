Yangından kurtardığı tavuğu ile evinin yanışını izledi

<br>İZMİT(Kocaeli)(DHA)İZMİT'te, 2 katlı evde çıkan yangın 2 binaya sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangından tavuğunu kurtaran kadın, evinin yanmasını çaresizce izledi.<br>İzmit Çukurbağ Mahallesi´ndeki 2 katlı bir binada öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 binaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 bina hasar gördü. Bir kadın alevlerden kurtardığı tavuğuyla evininin yanışını çaresizce izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ<br>2020-06-02 15:24:29<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.