Başkan Şayir, İmam-ı Şafii Camii inşaatını inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz aylarda temeli atılan İmamı Şafii Camii’nde çalışmaları yerinde inceledi.
Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Mimar Sinan Mahallesi’nde (Iğdırlılar Mahallesi) yapımına başlanan İmamı Şafii Camii inşaatı hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Şayir, hızlı bir şekilde yapımı devam eden caminin yakın bir zamanda hizmete açılacağını belirterek, “Camimizin büyük bir kısmı bitmiş durumda. Kısa zamanda eksiklikleri de tamamlandıktan sonra inşallah hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.