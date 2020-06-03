Kocaeli’de yeşil alan 23,5 milyon metrekareye ulaştı

Kocaeli’de bulunan yeşil alan miktarı Haziran ayı itibari ile 23 milyon 569 bin metrekareye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesine 31 Mart 2019 tarihinden 1 Haziran tarihine kadar Kocaeli’deki yeşil alan miktarını 604 bin metrekare arttırılarak, toplam yeşil alan miktarını 23 milyon 569 bin metrekareye yükseltildi

Yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine ve canlı popülasyonuna katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 ile 2020 yılları arasında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 2004 yılında Kocaeli’nin 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, yapılan özverili çalışmalarla 2020 yılı itibari ile 23 milyon 569 bin 942 metrekare çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi içerisinde bulunduğumuz virüs salgını ve salgın sonrasında da yeşil alanları çoğaltarak şehrin doğal zenginliğini arttırmayı hedefliyor.

2019 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,14 metrekare iken bu miktar 2020 Haziran ayı itibarı 12,36 metrekare oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, dolan döküm sahalarını toprak serip, fidan dikerek yeşil alana dönüştürüyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri il genelindeki uygun alanlara fidan dikimi yapıyor. Fidan dikimi çalışmaları dahilinde, 2019 yılı Mart ayından 2020 Haziran ayına kadarki dönemde 148 bin 704 adet farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından 2020 Haziran ayına kadarki zaman diliminde toplamda, 8 milyon 500 bin adet fidanı toprak ile buluşturdu. Ayrıca 2004 yılından bu yana 32 milyon 434 bin 565 adet farklı türlerde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

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