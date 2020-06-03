5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde bulunan vatandaşların panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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