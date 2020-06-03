200 kadın 'iyilik' için bir araya geldi

<br>Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, 9 yıl önce ev kadınlarının bir araya gelerek kurduğu 'İyilik Kervanı', 200 kişilik gönüllü grubuyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. İyilik Kervanı Başkanı Asiye Gül, koronavirüs sürecinde birçok ailenin faturalarını ödediklerini, gıda yardımlarında bulunduklarını, öğrencilerin eğitimine katkı sağladıklarını söyledi.<br>Gebze Beylikbağı Mahallesi´nde, 9 yıl önce ev kadını Asiye Gül'ün girişimleriyle 10 ev kadını bir araya gelerek `İyilik Kervanı´nı kurdu. İyilik Kervanı, bugün kadınlardan oluşan 200 kişiyle insanlara yardımda bulunuyor. Gönüllüler Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde yardıma muhtaç insanlara gıda ve eğitim konularında destek olurken, koronavirüs sürecinde ailelere gıda yardımında bulundu, faturalarının ödenmesinde yardımcı oldu. İyilik Kervanı özellikle yetim ve öksüz çocuklara yardımcı oluyor.<br>Gebze İyilik Kervanı Başkanı Asiye Gül, son 6 ay içerisinde 500 aileye umut olduklarını belirterek, "Son 6 ay içerisinde çok güzel işler gerçekleştirdik. 500 ailemize umut olduk. Ailelerimize gıda dahil olmak üzere yardımlar yaptık. Birçok ailemizin faturalarını ödedik. Birçok yardımseverin destekleri ile evlere ışık olduk. Yanımızda olan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>4 ilçede 200 gönüllülerinin bulunduğunu söyleyen Asiye Gül, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte kişilere umut olmaya devam ediyoruz. 35 öğrencimizi okutuyoruz. Hayırseverin yardımları ile anne, babaları ölmüş 35 öğrencimize umut olduk. Yarının geleceği dediğimiz evlatlarımız var. Yetim evlatlarımıza destek olan `biz de varız´ diyen yardım severlerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. 200 ailemizin çocuğuna hediye paketleri hazırlayıp ekip arkadaşlarımla birlikte 4 koldan dağıtımını gerçekleştirdik, yine çocuklarımıza bayram harçlıkları da verdik. Onların sevinci bize yetiyor. Evinizde giymediğiniz kıyafetleriniz bize ulaştırdığınızda burada ekip arkadaşlarımla tek tek düzeltiyoruz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Burası yetim ve öksüz proje alanı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK<br>2020-06-03 11:57:59<br>

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