Dünya Bisiklet Günü’nde Başkan Büyükgöz çocuklara bisiklet hediye etti

Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çeviren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kimsesiz çocuklara bisiklet hediye etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Eskihisar sahilinde düzenlenen programa katıldı. Başkan Büyükgöz sahilde Gebze Bisiklet Kulübü üyeleriyle bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla pedal çevirdi. Programa katılan yetim çocukları bisiklet hediye ederek sevindiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Bisiklet kullanımı insanın şehri algılaması, kente aidiyet duyması noktasında büyük katkıları olan önemli bir etkinlik. Bisiklet, insanımızın her dönemde kullanmasının faydalı olacağına inandığımız bir araç. İnsan, pedal çevirerek günde yapamadığı sporunu yapmış olur.Hızlı kentleşmenin getirdiği bazı etkenlerden ötürü bisiklet kullanımı noktasında altyapı yeterli değil. Bundan sonraki süreçte şu olmalı; her şey motorlu taşıtlar için anlayışı terk edilmelidir ilk olarak. Yollar, sokak ve caddeler aynı zamanda yayalar, bisiklet sürücüleri içinde var anlayışı hızla yaygınlaştırılmalıdır. Bu anlayış değişikliği sağlamak için de hep beraber çaba sarf etmeliyiz. Bisiklet parkurlarının, alanlarının, yollarının kentimize kazandırılması için gayret göstereceğiz. Bisiklet kullanımı, sadece taşıt değil aynı zamanda bir çevre dostu araç ve projedir” dedi.

“Yerel yönetimler olarak bisiklet kullanımını teşvik edecek altyapı ve kültürel payda oluşturulması için girişimleri meydana getirmek üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız inşallah” ifadelerine yer veren Büyükgöz, “Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle düzenlenen programa katılımınızdan ötürü siz değerli evlatlarımıza ve Gebze Bisiklet Kulübü üyelerine teşekkür ediyor. Dünya Bisiklet Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

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