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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’deki toplu taşıma esnafına 5,5 milyonluk ödeme

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma esnafına olacak 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin ikinci dilimi de ödendi.

Kocaeli’deki toplu taşıma esnafına 5,5 milyonluk ödeme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma esnafına olacak 17 milyon 600 bin TL’lik desteğin ikinci dilimi de ödendi.
Korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kapsamında ve bu zor günlerde esnaf için önemli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplu taşıma esnafına 17 milyon 600 bin TL’lik desteğin ilkini Mayıs ayında hesaplara yatırdı. Bu kapsamda Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren desteğin 5.5 milyonluk ikinci dilimi de yatırıldı.
Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 17 milyon 600 bin TL’lik destek kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt can suyu paketinin ikinci taksiti için bir araya geldi. Buluşmada bir açıklamada bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyüakın’ın girişimleriyle hayata geçirilen bu can suyu esnafımıza hayırlı olsun. İkinci 5.5 milyonluk desteğimizi hesaplara yatırdık. Bu süreç içerisinde esnafımızın devamlı yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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