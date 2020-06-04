Birbirlerine av tüfeğiyle ateş ettiler: 2 yaralı

<br>İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, Mehmet Emin Y. (50),aralarında husumet bulunan Hamza T.'nin (44) evinin önüne gelerek av tüfeğiyle ateş açtı. Balkona çıkan Hamza T.´nin de av tüfeğiyle karşılık verdiği çatışmada 2 kişi yaralandı.<br>Olay saat 22.00 sıralarında İzmit Gülbahçe Kadriye Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Emin Y., aralarında husumet bulunan Hamza T.´nin yaşadığı evin önüne geldi. Evin önünde bir süre bağıran Mehmet Emin Y., daha sonra av tüfeğiyle eve doğru ateş etmeye başladı. Balkona çıkan Hamza T. de av tüfeğiyle karşılık verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Hamza T.´yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.<br>Olay yerinden yaralı olarak kaçan Mehmet Emin Y., ise jandarma ekiplerince yakalandı. Omzundan yaralanan Mehmet Emin Y. de tedavisi için hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri olayda kullanılan av tüfeklerine el koyarken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit İZMİT(Kocaeli), (DHA) -<br>2020-06-04 01:02:09<br>

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