Kartepe’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi, normalleşme sürecinde vatandaşların ortak kullanım alanlarında titizlikle dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe’de korona virüsle mücadele Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman öncülüğünde devam ediyor. Korona virüs salgını ile 7 gün 24 saat görev yaparak mücadele eden belediye ekipleri, normalleşme sürecine geçişte ilçe genelinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra, çöp konteynerleri, mahalle, cadde ve sokaklarda da titizlikle yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden Kartepe Belediyesi ekipleri vatandaşların da takdirini topluyor.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen takvime uygun olarak dezenfeksiyon işlemlerine vatandaşların yoğunlukta olduğu camiler, otobüsler, kooperatifler, kamu binaları, sağlık ocakları, eczaneler, taksi durakları, ATM’ler, parklar, kamuya açık alanlar, muhtarlıklar gibi pek çok alanda titizlikle devam ediyor.

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını sonrasında normalleşme süreci bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgelere uygun olarak yürütülmektedir. Hemşehrilerimizin yeniden hizmete açılan alanlarda belirlenen kurallara uymaları bizler için çok önemlidir. Covid19’a karşı alınan sıkı tedbirlerle en zor günleri atlattık. Bu yeni süreçte de riskin devam ettiğini unutmamalıyız. Yoğun olarak tercih edilen alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına ve ekipler tarafından yapılan uyarılara dikkat ederek Allah’ın izniyle bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Tüm çabamız daha sağlıklı bir Kartepe için” dedi.

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