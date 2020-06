Başkan Büyükakın; "Yaptığımız her işin hesabının sorulacağının farkındayız"

Denetim kontrolörleri ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yaptığımız her işin hesabının milletimiz ve ahirette Rabbimiz tarafından sorulacağının farkındayız” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sahada devam eden projeleri denetleyen Fen İşleri, Yapı Kontrol, Park ve Bahçeler ile Muhtarlıklar Dairesi bünyesinde çalışan Denetim kontrolörleri ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın yanı sıra, ilgili daire başkanları ile 184 kontrolörün hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, “Hep birlikte bu kadirşinas milletin hizmetkarıyız. Vatandaşımıza dokunan, vatandaşa hizmet eden bizlerin varlık sebebi ve görevi tam da budur. Milletimiz, kendisine hizmet edilmesi için bu çok önemli emaneti bizlere verdi. Bu emaneti hakkıyla yerine getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız her işin hesabının milletimiz ve ahirette Rabbimiz tarafından sorulacağının da farkındayız. Tek bir amacımız var, bu aziz milletin rızasını kazanmaktır” dedi.

Vatandaşları mutlu etmek için bir yola çıktıklarını hatırlatan Büyükakın, “Popülizm yapmadan, yapmamız gereken yatırımları yaparak, sürekli dinamik bir şekilde analiz eden bir akılla hareket edeceğiz. Bu milletin çocuklarını, gençlerini, yaşlısını, engellisini velhasıl tüm kesimlerini düşünen bir kafa yapısıyla çalışıyoruz, çalışacağız. Milletimizin bize teslim ettiği emanetin hakkını hakkıyla vermek, milletimizi memnun etmek için uzun vadeli yaklaşımla bugünü ve yarını da düşünerek çalışmamız gerekiyor. Ancak bütün bunların hesabını gerek milletimize gerekse Allah'a verecek olacağımızı bir kez daha vurgulayarak unutmadan hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Sizler sahada kurumumuz adına bu milletin emanetini kontrol ediyorsunuz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Her projenin tüm detaylarını düşünerek, vatandaşımızın hayatını güzelleştiren ve mutlu eden bir titizlikle sahada görev yapmanız çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi bize milletin en büyük emanetidir. Biz bu emaneti sahada kontrolör olarak görev yapan 184 arkadaşımız ile beraber yerine getiriyoruz. Bu hizmetleri yaparken milletin parasını harcıyoruz, milletimize hizmet ediyoruz. Bunu asla unutmadan hareket edeceğiz. Bunu bir gün bir an dahi unutmadan çalışacağız. Sahada kontrolörlük hizmeti yaparken, milletimize ve Allah’a vereceğiniz hesabı düşünerek hareket edeceksiniz. Kontrolleri yaparken vatandaşların ve esnafın söylemlerini çok önem verdiğinizi biliyorum ancak bu dikkati daha da artırmanızı istiyorum. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla olan ilişkinizde sizler kurumumuzun gönüllü iletişim elçisisiniz. Unutmamalıyız ki Büyükşehir Belediyesi büyük bir takım ve ailedir” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile tüm ülkeye örnek olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Salgın sürecinde de çok önemli çalışmalar yaptık. Süreci ekibimizle ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde yönettik, yönetmeye devam ediyoruz. Bu süreçte yaklaşık yüz yirmi bin koli dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Belediyelerimizin hizmetleri ve dezenfektan çalışmaları sürüyor. Bu salgından etkilenen sektörlere desteklerde bulunduk. Tüm halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın her zamanki gibi hep yanında olduk. Devletimizin tüm kurumlarıyla yüksek seviyede iletişim ve koordinasyonla hareket ettik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.