Kocaeli'de 3D yazıcısı olmayan okul kalmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Önümüzdeki dört yılın sonunda inşallah robotik ve kodlama sınıfı, üç boyutlu yazıcısı olmayan hiçbir okulumuz kalmayacak” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocuklara ve gençlere dönük hizmetlere aynı hız ve kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Gençlere yönelik hizmetlerin bütün hizmetlerin merkezinde yer aldığını kaydeden Başkan Büyükakın, “Nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda her alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunları bugün yeni teknolojik gelişmeleri çok iyi kullanarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu birçok alanda dünyaya ders veriyor” açıklamasını yapan Büyükakın, “Ecdadımızın izinden giden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyelerinin üstüne çıkma hedefine ulaşmak için gayretli bir gençliğe sahip olmanın haklı bir gururunu da yaşıyorum. Milletin parlak geleceğinin bilgi ve teknolojiyi iyi kullanan, değerleriyle dünyaya adaleti ve barışı getirecek nesiller için Kocaeli’nden bir misyon yüklendik” diye konuştu.

Gençler için önemli bütçeler ayırdıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Okullarımızda bu sene robotik ve kodlama sınıfları kuracağız. Önümüzdeki dört yılın sonunda inşallah robotik ve kodlama sınıfı olmayan üç boyutlu yazıcısı olmayan hiçbir okulumuz kalmayacak. Valiliğimizle yaptığımız protokol dahilinde kademeli bir şekilde bütün okullarımızda bu sınıfları oluşturacağız. Neden böyle bir çalışma yapıyoruz? Sebebi gençlerimizin yarınlarını oluşturmak ve yaşayacakları çağa hazırlamak. Kentimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin bizden ne istediklerini çok iyi biliyoruz. Bütün adımlarımızı onların istek ve taleplerine göre atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her daim onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kodların ve robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu tüm gençlik hizmetleriyle yola devam ettiklerini söyleyen Büyükakın, “Kentimizin her köşesinde ortaya koyduğumuz spor alanlarından kültür hizmetlerine, görsel sanatlardan bilimin yolundan giden gençlerimize kadar tüm alanlarda onlarla buluşmaya büyük özen gösterdim. Korona virüs salgını bu birlikteliklere ara vermemizi zorunlu kıldı. Ancak kaldığımız yerden devam edecek, gençlerimizle buluşmalara devam edeceğiz. Kodlama ve robotik geleceğin gerçeğidir. Endüstri 4.0 geleceğin dünyasının en önemli gündemidir. Bu sebeple bugünden çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Elbette bunun yanında spor yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Amatör ya da profesyonel bir branşta spor yapmayı yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.