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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’de 975 ton atık doğaya geri kazandırıldı

İHA

Körfez'de mevsimlik olarak gerçekleştirilen ağaç budama işlemleri sonrası son 1 yılda toplanan 975 ton atık kompozit öğütme makinesi ile doğal gübre haline getirildi.

Körfez’de 975 ton atık doğaya geri kazandırıldı

Körfez’de mevsimlik olarak gerçekleştirilen ağaç budama işlemleri sonrası son 1 yılda toplanan 975 ton atık kompozit öğütme makinesi ile doğal gübre haline getirildi.
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mevsimlik ağaç budama işlemlerini gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki parklar dışında kamusal alanda yer alan ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayan ekipler, budanan dalları da tekrar doğaya kazandırıyor. Toplanan dallar ilk olarak kompozit öğütme makinesinin yer aldığı alan getiriliyor. Öğütme makinesi sayesinde 10 santimlik küçük kıymıklar haline getirilen dallar, doğal bir gübre gibi çim, çiçek, fidan ve ağaç dikimi gibi peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanda kullanılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Bu kapsamda 2019 yılında 525 ton öğütme gerçekleştirilirken, bu yılın ilk 6 ayında 450 ton öğütme işlemi gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Öğütme makinesi ile budanan dallardan elde ettiğimiz kompostu ekiplerimiz, çim, çiçek, fidan ve ağaç dikiminde kullandıkları toprağa karıştırıyor. Yani, sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde hem doğal gübre kullanmış oluyor, hem de su kaynaklarını ekonomik kullanmış oluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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