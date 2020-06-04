Pazarda 'sosyal mesafe' unutuldu

<br>Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te, semt pazarına alışverişe gidenlerin birçoğu sosyal mesafe kuralına uymazken, domatesleri koklayarak aldı. Bazı müşterilerin, pazarcılar tarafından ikram edilen kavunları da yediği görüldü.<br>Doğu Kışla pazar yerinde alışveriş yapanlar, sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta ekipleri, pazar girişinde maskesi olmayan kişilere maske dağıtırken, ellerine de dezenfektan sıktı. Pazara gelenlerden bazıları sebze ve meyveleri elleriyle seçti. Bazı da maskelerini çıkarıp çilek ve domates gibi sebze ve meyveleri koklayıp, pazarcıların ikram ettikleri kavunları yediği görüldü. Görevli polis ve zabıta memurları, sık sık pazara gelenleri sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-04 15:40:54<br>

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