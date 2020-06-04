Korona virüs önlemi kapalı pazar alanı önünde kuyruk oluşturdu Vatandaşların sağlığı için alınan önlemde sosyal mesafeye uyulmadı Polis ekipleri, sosyal mesafeyi korumayan vatandaşları uyardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan kapalı pazar alanına, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sırayla alınması uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.



İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanına girmek isteyenler uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Perşembe günleri kurulan pazar alanında önlem alan polis ve bekçi ekipleri, pazara girmek isteyen vatandaşları içeride yoğunluk oluşmaması adına sırayla aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlem gereği, 10’ar kişilik gruplar halinde vatandaşların içeriye girişlerine izin verilmesi nedeniyle pazar girişinde uzun kuyruklar oluştu.



Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ancak sıraya girenlerin sosyal mesafeyi korumadıklarını söyledi. Polis ve bekçi ekipleri ise sık sık kuyrukta beklerken sosyal mesafeyi korumaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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