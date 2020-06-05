Bisikletiyle duvardan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

<br>Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, 3 yaşındaki Muhammet Mert Arslan, yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşüp, yaralandı.<br>Olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Mert Arslan, yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle bir inşaatın 2 metrelik istinat duvarından düştü.<br>Çocuğun düştüğünü gören mahalleli, 112'yi aradı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve başına 12 dikiş atılan Muhammet Mert, tedavisinin ardından eve gönderildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER<br>2020-06-05 10:13:21<br>
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