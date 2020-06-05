Kocaeli'de çatı yangını

<br>Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, evin çatısında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.<br>Saat 10.30 sıralarında, Dilovası Diliskelesi Mahallesi 710. Sokak´ta Ahmet Sabe´ye ait evin çatısında yangın çıktı. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangına ilk olarak evde yaşayanlar müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, çatıda keresteleri sökerek su tuttu. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER<br>2020-06-05 12:12:26<br>
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