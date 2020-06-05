Gebzeliler arabalarında sinema keyfi yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de düzenlenen ‘Arabada Sinema’ etkinliğine katılan vatandaşlar stres attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirdiği “Arabada Sinema” etkinliğinin ikincisi, “7. Koğuştaki Mucize” filmi ile Gebze’de gerçekleştirildi. Gebze Yeni Adliye Yanı Açık Otopark’ta gerçekleştirilen etkinliğe arabaları ile katılan vatandaşlar film izlemenin keyfini yaşadı.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlayan arabada sinema etkinliğine Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar etkinlik alanını dakikalar öncesinden doldurdu. Filmi izlemeye gelen vatandaşlar muhteşem bir akşam yaşama fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi’nin ikramları ile filmi arabalarında izleyen Gebzeliler duygulu anlar da yaşadı. Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinledi. Aileler etkinliğin kendileri için büyük bir keyif olduğunu ve sinemaların kapalı olduğu bu zor zamanlarda bir nebze de olsa nefes alma imkanı sağladığını ifade etti.

‘Arabada Sinema’ etkinliğinin üçüncüsü ise 5 Haziran Cuma günü 21.30’da Körfez Kent Emlak Konutları’nın yanındaki açık alanda gerçekleşecek.

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