Körfez Belediyesi’nin fotoğraf yarışmasında başvuru tarihi uzatıldı

Körfez Belediyesi tarafından kentin tanıtımına katkı sağlamak ve görsel arşiv oluşturmak amacı ile düzenlenen “1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”nda son katılım tarihi pandemi süreci dolayısıyla 1 Ekim’e kadar uzatıldı.

Körfez Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak ve görsel arşiv oluşturmak adına düzenlenen “1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”nda son katılım tarihi pandemi süreci dolayısıyla 1 Ekim’e kadar uzatıldı. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliğinde ilki düzenlenen fotoğraf yarışmasına profesyonel ve amatör herkes 1 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Tek kategoride düzenlenen yarışmaya gönderilecek fotoğraflar Körfez sınırları içerisinde çekilmiş olacak.

Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada; birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 1 bin TL, jüri özel ödülü ve mansiyon için 500 TL ve sergileme için seçilen eserlere 100 TL ödül verilecek. 1 Ekim 2020 tarihinde sonuçlanacak olan yarışmada kazanan eserler jüri tarafından değerlendirilecek ve daha sonra kamuoyuna açıklanacak.

Katılım şartlarının Körfez Belediyesi’nin resmi web sitesinde yer aldığı yarışmada; her bir katılımcı Körfez ilçe sınırları içinde çekilmiş, birbirinden farklı en fazla 5 adet renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir. Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, almış fotoğraflar yarışmada değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya katılacak olan fotoğraflar, Körfez Belediyesi tarafından oluşturulan internet sayfasından online olarak yüklenecek.

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