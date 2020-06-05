Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi

DHA

Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi

<br>Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te, Ahmet Karaman meyve ve sebze satmasına izin verilmemesi üzerine kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Polisler tarafından sakinleştirilen Ahmet Karaman, belediyeye tepki göstererek, "Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden ?" diye bağırdı.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi´nde meydana geldi. Kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman´a, her yıl satış yaptığı noktada İzmit Belediyesi tarafından bu yıl izin verilmedi. Yol kenarına park ettiği kamyonetiyle satış yaptığı sırada, İzmit Belediyesi ekipleri Karaman´ın yanına gelerek kamyonetini kaldırmasını istedi. Bir süre zabıta ekipleriyle tartışan Karaman, meyve sebze dolu kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevler kamyonete sıçramadan söndürdü.<br>Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, "Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden? Ben garibanım gariban. Ekmek parası kazanıyorum burada. Garibanın tezgahına mı kaldınız? İzmit'i mi gülümsetiyorsunuz siz, Allah sizi kahrı perişan eylesin, alın şimdi sizin olsun" diye bağırdı. Olayın ardından Ahmet Karaman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN<br>2020-06-05 17:01:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de vatandaşlara Cuma namazında 20 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de vatandaşlara Cuma namazında 20 bin maske ...
Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı Aracını yakmaya çalışırken kızını yakıyordu Genç kız parlayan alevlerden son anda kaçtı
YEREL HABERLER Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını ...
3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan ...
Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 7 yaralı
Ormanya, 6 Haziran Cumartesi günü açılıyor
YEREL HABERLER Ormanya, 6 Haziran Cumartesi günü açılıyor
Barbaros Mahallesi Semt Meydanı cuma namazı ile hizmete açıldı
YEREL HABERLER Barbaros Mahallesi Semt Meydanı cuma namazı ile ...
(Özel) Çocuklar, 3 ay sonra açılan hayvanat bahçesinde vakit geçirdi Hayvanlarla insanlar arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe sağlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Çocuklar, 3 ay sonra açılan hayvanat ...
Maddi hasarlı kazanın ardından araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Maddi hasarlı kazanın ardından araçlardan inenlere ...
Çakmak ve Şayir, yapımı biten anaokulunu inceledi
YEREL HABERLER Çakmak ve Şayir, yapımı biten anaokulunu inceledi
‘Körfez Belediyesi Cep Mobil’ kullanıma açıldı
YEREL HABERLER ‘Körfez Belediyesi Cep Mobil’ kullanıma açıldı
İSU Darıca Şube Müdürlüğü yeni yerine taşınacak
YEREL HABERLER İSU Darıca Şube Müdürlüğü yeni yerine taşınacak
Körfez Belediyesi’nin fotoğraf yarışmasında başvuru tarihi uzatıldı
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nin fotoğraf yarışmasında başvuru ...
Gebze’de Gençlerle Çevre Günü Programı
YEREL HABERLER Gebze’de Gençlerle Çevre Günü Programı
Elle çöp topladıkları görüntüleri amirine gönderdi, işten çıkarıldı
YEREL HABERLER Elle çöp topladıkları görüntüleri amirine gönderdi, ...
Maske takmadığı için uyaran güvenlik görevlisini darbeden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Maske takmadığı için uyaran güvenlik görevlisini ...
İzmit Körfezi’nin kanatlı koruyucusu tüm Marmara Denizi’ni koruyacak Marmara Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi’nin korunması için anlaştı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz kontrol uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nin kanatlı koruyucusu tüm Marmara ...
Gebzeliler arabalarında sinema keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Gebzeliler arabalarında sinema keyfi yaşadı
Doğu Kışla Pazar Alanı’nda hatalı parklanmaya geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Doğu Kışla Pazar Alanı’nda hatalı parklanmaya geçit ...
Kartepe Belediyesi, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi, korona virüsle mücadelesini ...
Büyükşehir’den yatalak hastalar için yatak ihalesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yatalak hastalar için yatak ihalesi
İzmit Belediyesi dayanışmayı “Kardeş Eller” projesi ile sürdürecek
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi dayanışmayı “Kardeş Eller” projesi ...
Başkan Büyükakın; “Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; “Büyük bir inanç ve sevdayla ...
Kocaeli'de çatı yangını
YEREL HABERLER Kocaeli'de çatı yangını
Bisikletiyle duvardan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Bisikletiyle duvardan düşen 3 yaşındaki çocuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X