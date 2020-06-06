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Muayene olmaya gittiği hastanede “tutuklu mahkum” olduğunu öğrendi Sicil kaydı tertemiz olan kadın SGK sistemindeki kayıt yüzünden muayene olamıyor Emniyet ve Adliyede kaydı bile bulunmayan kadın ne yapsa sonuç alamadı Emniyette ve UYAP'ta suç kaydı olmayan kadın SGK sisteminde mahkum görünüyor Hastanede mahkum denilen kadının durumuna emniyet güçleri de şaşırdı

İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Özlem Usta, muayene olmak için gittiği devlet hastanesinde kayıt yaptırmak istediğinde SGK sisteminde 'tutuklu mahkum' olarak kayıtlı olduğunu öğrendi. Emniyet ve adliyede kaydı bulunmadığı için durumuna emniyet güçlerinin de şaşırdığı kadın, sistemdeki kayıt nedeniyle aylardır muayene olamıyor.

Muayene olmaya gittiği hastanede “tutuklu mahkum” olduğunu öğrendi Sicil kaydı tertemiz olan kadın SGK sistemindeki kayıt yüzünden muayene olamıyor Emniyet ve Adliyede kaydı bile bulunmayan kadın ne yapsa sonuç alamadı Emniyette ve UYAP'ta suç kaydı olmayan kadın SGK sisteminde mahkum görünüyor Hastanede mahkum denilen kadının durumuna emniyet güçleri de şaşırdı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Özlem Usta, muayene olmak için gittiği devlet hastanesinde kayıt yaptırmak istediğinde SGK sisteminde ‘tutuklu mahkum’ olarak kayıtlı olduğunu öğrendi. Emniyet ve adliyede kaydı bulunmadığı için durumuna emniyet güçlerinin de şaşırdığı kadın, sistemdeki kayıt nedeniyle aylardır muayene olamıyor.
Darıca'da yaşayan Özlem Usta (39) adlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle 21 Mayıs tarihinde muayene olmak için hastane randevusu aldı. Randevu günü Gebze Fatih Devlet Hastanesine giderek muayene olmak için doktorun odasına giren Özlem Usta, sistemde ‘tutuklu mahkum’ olarak kayıtlı olduğunu öğrenince şok geçirdi. Hastane görevlisinin kayıt nedeniyle hastanede muayene yapılamayacağını söylemesi üzerine ikinci şoku yaşayan Usta, daha sonra gittiği emniyet ve adliyede ise hiçbir suç kaydının olmadığını, hakkında suç dosyasının bulunmadığını kanıtladı. Kurumlardan aldığı yazılar ve tertemiz bir sicil kaydı ile yeniden hastaneye giden kadın, SGK sitemindeki kayıt nedeniyle aylardır muayene olamıyor.

Hastanede mahkum denilen kadının durumuna emniyet güçleri de şaşırdı
Tutuklu mahkum olduğuna dair hiçbir kayıt bulamadığını anlatan Özlem Usta, “1 hafta öncesinden 21 Mayıs gününe randevu aldım. Randevu günümde saatimde ben hastaneye gittim. Bana sıra gelince ben içeriye girdim. İçeriye girdiğim zaman benim yüzüme bakıldı. Ben şikayetlerimi anlatırken, doktor beni dinlememe tavrı gösterdi. 'Sen tutuklu mahkum musun' dedi bana. 'Hocam ben tutuklu mahkum değilim. Tutuklu mahkum olsam yanımda jandarma olur, kolluk kuvvetleri olur gereken yani emniyet güçleri yanımda olur' dedim. Ayrıca 'Ben tutuklu biri olsam mahkum olan bir kişi olsam elimi kolumu sallayarak gezme imkanım zaten olamaz' dedim. Doktor hekim bana, 'Sen şu anda sistemde tutuklu mahkum görünüyorsun' dedi. Bana sistemini gösterdi. 'Sen en yakın karakola bir başvuruda bulun' dedi. Karakola başvurdum. Nüfus kağıdımı verdim. GBT sorgusu yapıldı, hiçbir sıkıntı olmadığı söylendi. Herkes şaşırdı, emniyet güçleri de şaşırdı. UYAP’tan bir sorgu yapıldı. Komple UYAP’tan tarandım, tutuklulukla mahkumiyetle ilgili hiçbir şey çıkmadı. Adliye infaz bürosuna gittim. Memurlara aynı şekilde izah ettim. Tekrar sorgu, hiçbir şey yok” dedi.

Tutuklu göründüğü için aylardır muayene olamıyor
Sorunu çözebilmek için iki kere hastaneye gittiğini söyleyen Usta, “GBT sorgusu yapılıyor. UYAP’tan komple taranıyorum. Hiçbir şekilde benim tutuklu mahkum olduğuma dair hiçbir şey yok. İki kere ben hastaneye gittim. Belki sistemden kalkmıştır, bir yanlışlık olmuştur sistemde diyerek ben tekrar hastaneye gittim. Aynı şekilde sistemde bu. Ben muayene olamıyorum. 21 Mayıs’ta ben bu konuyu öğrendim. Bu sistemime benim ne zaman düştü bilmiyorum. Ama ben 21 Mayıs’tan bu yana aşırı derecede mağdurum. Ben muayene olamıyorum. Ben bütün devletimin çatısının altındaki bütün kurumları gezdim. Herkese derdimi anlattım. Benim sıkıntım bundan ibaret, işte elimde evraklarım dedim. Bütün evraklarımı gösterdim. Hastanenin ekranından çıktıyı aldım. Sabıka kaydım elimde. Açık ikametgah adresim belli. Benim bu sıkıntıya bu mağduriyete sokan hangi kurum kuruluşsa ben barodan avukat talep ettim. Gereken yasal süreç nasıl işler bilmiyorum. Gereken yasal süreci ben başlatacağım. Benim sesimi birisi duysun” şeklinde konuştu.

“Başımdan aşağıya kaynar sular indi”
Yaşadığı olay karşısında şoke olduğunu söyleyen 39 yaşındaki Özlem Usta, “Başımdan aşağıya kaynar sular indi benim. Gerçekten ben tuhaf bir şey oldum yani. Hekime de söyledim. Ben tutuklu mahkum olsam yanımda biri olur, nasıl buraya geleyim dedim. Herkes şok oluyor. Ben de ilk duydum şok oldum. Benim çevremde ailem de duyuyor. Yani bilmiyorum. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk benim başıma geliyor. Benim sesimi birisi duyacak. 21 Mayıs’tan bu yana ben bütün kurum ve kuruluşları gezdim. Gezdim ama ben hiçbir cevap alamadım. Mağduriyetim de giderilmedi. Giderilmemesinin sebebini istiyorum ben” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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