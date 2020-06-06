11 yaşındaki Nazlı Zehra, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

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<br>Nabi YAZICI/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan Nazlı Zehra Öz (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.<br>Gebze Barış Mahallesi'nde yaşayan Nazlı Zehra Öz, dün, evlerinin bulunduğu 5´inci katta asansörün açık olan kapısından boşluğa düştü. Apartman sakinleri hemen 112 Acil'i aradı. Gelen itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan ağır yaralı olarak kurtarılan Nazlı Zehra, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Nabi YAZICI<br>2020-06-06 11:24:20<br>

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