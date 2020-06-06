Gebze´de sokak karantinaya alındı

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<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, 7 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak´ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine filyasyon çalışması yapıldı. Vakalar ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verdi. Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süre ile sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir" yazısı asıldı. Polis ekipleri sokakta önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-06-06 12:12:12<br>

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