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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze´de sokak karantinaya alındı

DHA

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, 7 gün süreyle karantinaya alındı. Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak´ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine filyasyon çalışması yapıldı. Vakalar ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verdi. Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren...

Gebze´de sokak karantinaya alındı

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, 7 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak´ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine filyasyon çalışması yapıldı. Vakalar ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verdi. Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süre ile sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir" yazısı asıldı. Polis ekipleri sokakta önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-06-06 12:12:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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