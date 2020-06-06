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Satış yapmasına izin verilmeyince bu kez de kendini yakmak istedi

DHA

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, dün meyvesebze satmasına izin verilmemesi nedeniyle kamyonetini ateş veren Ahmet Karaman, bugün de yine izin verilmeyince üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi. Polis ekiplerince elindeki benzin bidonu alınan Karaman, gözaltına alındı. İtfaiye, polis ve Karaman'a su sıkarak müdahalede bulundu. Yahya Kaptan Mahallesi'nde kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman, dün, her zaman satış yaptığı noktaya geldi. Kamyonetinin kasasını açan Karaman'ın satış yapmasına İzmit Belediyesi...

Satış yapmasına izin verilmeyince bu kez de kendini yakmak istedi

<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, dün meyvesebze satmasına izin verilmemesi nedeniyle kamyonetini ateş veren Ahmet Karaman, bugün de yine izin verilmeyince üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi. Polis ekiplerince elindeki benzin bidonu alınan Karaman, gözaltına alındı. İtfaiye, polis ve Karaman'a su sıkarak müdahalede bulundu.<br>Yahya Kaptan Mahallesi'nde kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman, dün, her zaman satış yaptığı noktaya geldi. Kamyonetinin kasasını açan Karaman'ın satış yapmasına İzmit Belediyesi zabıta ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Karaman, kamyonetin önündeki meyve sebze dolu kasaları ve kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.<br>Bugün de yine aynı noktada satış yapmak isteyen Ahmet Karaman'a, İzmit Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yine izin vermedi. Bunun üzerine Karaman kamyonetinden çıkardığı benzini bu kez kendi üzerine döktü ve izin verilmemesi halinde kendini yakacağını söyledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Karaman'ın kendini yakma ihtimali üzerine hazır bulundu. Babası Ahmet Karaman'ın kendini yakacağını duyup olay yerine gelen kızı, babasını ikna etmeye çalıştı.<br>Polis ekiplerinin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada Ahmet Karaman, elindeki benzin bidonunu üzerine dökmeye devam etti. Polis, Ahmet Karaman'ın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Bu sırada itfaiye ekipleri, Ahmet Karaman'ın üzerine ve kamyonetin çevresine döktüğü benzinin yanma ihtimaline karşı, polis ekiplerinin ve kamyonetin üzerine su sıktı. Gözaltına alınmak istenen Karaman'a kızı, sarılarak engel olmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-06-06 19:33:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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