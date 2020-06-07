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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de plajlar korona virüs önlemleri ile açılacak

İHA

Kocaeli'de plajlar, korona virüs nedeni ile alınan önlemlerle vatandaşlarla hizmet verecek.

Kocaeli’de plajlar korona virüs önlemleri ile açılacak

Kocaeli’de plajlar, korona virüs nedeni ile alınan önlemlerle vatandaşlarla hizmet verecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan sahiller, alınan kararla tekrar vatandaşların faaliyetlerine açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de yeni normalleşme sürecinde açılacak olan 6’sı mavi bayraklı toplam 24 plajda çeşitli önlemler aldı. Kocaeli’de 2020 yılı yüzme sezonunda İzmit Körfezi’nde bulunan DarıcaŞehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı Plajı, KaramürselEreğli Güzel Kıyı Plajı ve GölcükHalıdere Plajı olmak üzere 3 adet daha plaj yüzme alanı olarak belirlendi. Böylelikle İzmit Körfezi’nde 13 adet, Karadeniz sahilinde 11 adet olmak üzere toplam 24 adet plaj yüzme alanı olarak belirlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında, yeni normalleşme sürecinde plajlarda alınması gereken tedbirlerle ilgili bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda 2020 yaz döneminde plajlardaki önlemlerin ve çalışmaların Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan “COVID19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen tavsiyelere uygun olarak plajlarda alınacak önlemler kararlaştırıldı.
Toplantında alınan kararlara göre plaj ve yüzme alanlarında korona virüs ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afiş ve broşürlerin görünür yerlere yerleştirilmesine karar verildi. Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olması, şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaması, silinebilir minderler kullanılması, plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekare de 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek ve aynı aileden olan vatandaşlar bir arada durabilecek.
Plaj girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanılacak, duş ve tuvaletler sık aralıklarla dezenfekte edilerek temizlenecek. Duş, kabin, tuvalet ve benzer, alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanacak. Canlandırma ve ilk yardım gibi korona virüs açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışacak. Canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka özel maske, eldiven ve yüz koruyucu kullanacak. Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecek. Şezlong ve şemsiye kiralama ücretlerinin nakit olarak değil de tercihen temassız yöntemle alınması sağlanacak. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanıp, temizlik sonrasında maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atacak ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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