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<br>Cihan TEKER/GEBZE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, virajda savrulan TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.<br>Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fahri Altuntaş yönetimindeki 41 UM 136 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulmanın etkisiyle TIR´ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı. Demirler nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönünde trafik tek şeritten, kontrollü olarak sağlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol üzerinde bulunan demirlerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Cİhan TEKER<br>2020-06-07 16:33:49<br>

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