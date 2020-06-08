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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı saldırganlar tutuklandı

İHA

Silahlı saldırganlar tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Ü.T. adlı şahsı evinin önünde çıkan tartışmada silahla yaralayan, E.A. ve D.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. ve D.A. isimli 2 şahıs aralarında para nedeni ile anlaşmazlık olan Ü.T.’ isimli vatandaşın evinin önüne giderek ateş açtı. Silah seslerini duyan Ü.T. dışarı çıkarak şahıslarla tartışamaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Ü.T. E.A. isimli şahsı iteleyerek yere düşürdü. Yerden kalkan E.A. ile D.A., Ü.T.’ye tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunlar karnına ve bacağına isabet eden Ü.T. yaralandı. Bu sırada evde bulunan bir kişi de şahıslara müdahale etmeye çalıştı.
Şüpheliler tutuklandı
Evde bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ü.T. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. E.A. ile D.A. isimli şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anı kamerada
Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olay anında şahıslar arasında tartışma çıktığı görülüyor. Ü.T.’nin yere düşürdüğü şahıs kalkarak silahla ateş ediyor. Ü.T. ise kendisine ateş eden şahıslardan koşarak uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada evden çıkan bir kişi de şahıslara müdahale etmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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