Büyükşehir kent genelinde 505 fırın inşa etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Köylere Fırın” projesi kapsamında, ihtiyacı bulunan ve talep gelen köylere bu zamana kadar 505 fırın inşa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Köylere Fırın” projesi kapsamında kentin dört bir yanında bulunan köylere fırın inşa ederek vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde 203, İzmit ilçesinde 125, Başiskele ilçesinde 2, Kartepe ilçesinde 10, Gölcük ilçesinde 12, Karamürsel ilçesinde 19, Derince ilçesinde 39, Körfez ilçesinde 43, Gebze ilçesinde 40 ve Dilovası ilçesinde 10 olmak üzere toplamda 505 adet fırın inşa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne köylerden gelen talep doğrultusunda inşa edilen 505 fırın, köylerdeki vatandaşların gündelik işlerini kolaylaştırıyor. Köy meydanlarına kurulan ve vatandaşların ortak kullandığı fırınların tamiratı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor. Bu süreçte Kandıra ilçesinde 18, İzmit ilçesinde 10, Derince ilçesinde 4, Gebze ilçesinde 6 ve Körfez ilçesinde 3 fırının onarımı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan fırınlarda ev yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor.

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak fırınlar yöresel mimari ile günümüz teknolojisinin birleşmesi sonucu modernize edildi. Fırın kütüğü üzerine harman tuğla ile çift sıra ve ısı yalıtımlı kubbe örülüp üzeri bütün fırın alanını örtecek şekilde ahşap çatı ve kiremit örtü ile kaplanacak olan yeni fırınlar 8 metre kare büyüklüğünde. Isı yalıtımı üst düzey olan fırınlarda saatli derece bulunuyor. Yapımda Kandıra taşı kullanılacak olan fırınların bacasınınestetik görünmesi amacıyla cephe kaplaması tuğlayla yapılıyor.

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