Büyükşehir kent genelinde 505 fırın inşa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir kent genelinde 505 fırın inşa etti

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Köylere Fırın" projesi kapsamında, ihtiyacı bulunan ve talep gelen köylere bu zamana kadar 505 fırın inşa etti.

Büyükşehir kent genelinde 505 fırın inşa etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Köylere Fırın” projesi kapsamında, ihtiyacı bulunan ve talep gelen köylere bu zamana kadar 505 fırın inşa etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Köylere Fırın” projesi kapsamında kentin dört bir yanında bulunan köylere fırın inşa ederek vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde 203, İzmit ilçesinde 125, Başiskele ilçesinde 2, Kartepe ilçesinde 10, Gölcük ilçesinde 12, Karamürsel ilçesinde 19, Derince ilçesinde 39, Körfez ilçesinde 43, Gebze ilçesinde 40 ve Dilovası ilçesinde 10 olmak üzere toplamda 505 adet fırın inşa etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne köylerden gelen talep doğrultusunda inşa edilen 505 fırın, köylerdeki vatandaşların gündelik işlerini kolaylaştırıyor. Köy meydanlarına kurulan ve vatandaşların ortak kullandığı fırınların tamiratı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor. Bu süreçte Kandıra ilçesinde 18, İzmit ilçesinde 10, Derince ilçesinde 4, Gebze ilçesinde 6 ve Körfez ilçesinde 3 fırının onarımı yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan fırınlarda ev yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor.
Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak fırınlar yöresel mimari ile günümüz teknolojisinin birleşmesi sonucu modernize edildi. Fırın kütüğü üzerine harman tuğla ile çift sıra ve ısı yalıtımlı kubbe örülüp üzeri bütün fırın alanını örtecek şekilde ahşap çatı ve kiremit örtü ile kaplanacak olan yeni fırınlar 8 metre kare büyüklüğünde. Isı yalıtımı üst düzey olan fırınlarda saatli derece bulunuyor. Yapımda Kandıra taşı kullanılacak olan fırınların bacasınınestetik görünmesi amacıyla cephe kaplaması tuğlayla yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şampiyonluk yolu yeşil siyaha büründü
YEREL HABERLER Şampiyonluk yolu yeşil siyaha büründü
Başkan Özlü devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü devam eden çalışmaları inceledi
İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ve fabrikası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İYİ Partili Türkkan’ın kaçak yapı belirlenen çiftlik ...
Esnaf istedi, İzmit Belediyesi anında müdahale etti
YEREL HABERLER Esnaf istedi, İzmit Belediyesi anında müdahale etti
Kağıtspor’da kontrollü antrenmanlar başladı
YEREL HABERLER Kağıtspor’da kontrollü antrenmanlar başladı
Silahlı saldırganlar tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırganlar tutuklandı
Hayırsever iş adamı 30 yıllık huzur evi hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor 81 yaşındaki iş adamı Muzaffer Altıntaş: "Son günlerimde huzur evi yaptırmaya teşebbüs ettim”
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı 30 yıllık huzur evi hayalini ...
Tartıştığı şahıslar tarafından evinin önüne vuruldu
YEREL HABERLER Tartıştığı şahıslar tarafından evinin önüne vuruldu
Evin önündeki tartışmada silahla yaralayıp, kaçtılar
YEREL HABERLER Evin önündeki tartışmada silahla yaralayıp, kaçtılar
Mangal ateşinden sıçrayan kıvılcım 2 katlı evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Mangal ateşinden sıçrayan kıvılcım 2 katlı evi küle ...
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM’i kilitledi TEM Otoyolu’nda oluşan tatilci yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin ...
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu
YEREL HABERLER TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu
Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş ...
TIR´daki demirler yola saçıldı, araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER TIR´daki demirler yola saçıldı, araç kuyruğu oluştu
Milli Egemenlik Caddesi yenilendi
YEREL HABERLER Milli Egemenlik Caddesi yenilendi
Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı
9 kişide koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER 9 kişide koronavirüs tespit edildi, apartman ...
Kocaeli’de bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kocaeli’de bir apartman karantinaya alındı
Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız kazandı
Gebze’de sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor
Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor
YEREL HABERLER Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor
Başkan Büyükgöz’den kırsal mahallelere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den kırsal mahallelere ziyaret
Kocaeli’de plajlar korona virüs önlemleri ile açılacak
YEREL HABERLER Kocaeli’de plajlar korona virüs önlemleri ile ...
Tabela ile duvar arasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tabela ile duvar arasında sıkışan kediyi itfaiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X