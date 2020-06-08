Denetimde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, yol denetimi yapan trafik polisine hafif ticari araç çarptı. Yaralanan trafik polisi tedaviye, sürücü gözaltına alındı.<br>Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih K. idaresindeki 34 LU 1456 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde trafik denetimi yapan trafik polisi Yusuf D.´ye çarptı. Trafik polisi, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralı polis Yusuf D., denetim noktasında bulunan meslektaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.<br>Hafif ticari aracın sürücüsü Fatih K. da gözaltına aldı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI<br>2020-06-08 12:07:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.