Denetimde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi yaralandı

<br>Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, yol denetimi yapan trafik polisine hafif ticari araç çarptı. Yaralanan trafik polisi tedaviye, sürücü gözaltına alındı.<br>Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih K. idaresindeki 34 LU 1456 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde trafik denetimi yapan trafik polisi Yusuf D.´ye çarptı. Trafik polisi, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralı polis Yusuf D., denetim noktasında bulunan meslektaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.<br>Hafif ticari aracın sürücüsü Fatih K. da gözaltına aldı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI<br>2020-06-08 12:07:05<br>
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